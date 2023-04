Con un tono norteño exagerado, y gesticulación y manoteo también faltos de naturalidad, la ex lectora de guiones noticiosos en televisión arguyó que por ser diferente a los demás políticos no tendría que visitar con cierta regularidad su estado y, con grandilocuencia digna de epopeya, aseguró que su mayor logro como senadora era dar a sus paisanos el gran orgullo y alegría de que ella fuera precandidata presidencial panista (segmento de su autoexaltación, https://bit.ly/3LkCRq5 , y entrevista completa, https://bit.ly/41poxlr ).

La tentativa de escándalo que montó* Lilly Téllez durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la respetable Elena Poniatowska hizo recordar una entrevista que en febrero de este año le realizó el periodista sonorense Luis Alberto Medina ( @elalbertomedina en Twitter, director del programa Proyecto Puente ( @proyectopuente ), quien de manera respetuosa le preguntó por qué no iba a su tierra natal y cuáles serían los logros que como legisladora habría aportado a esa entidad.

os temas centrales esperaban turno de debate en Toluca a la hora de cerrar la presente columna: la sentencia del Tribunal Electoral federal contra Morena por los descuentos salariales ordenados por Delfina Gómez cuando fue presidenta municipal de Texcoco y las palabras recientes de Alejandra del Moral, al exhortar a su equipo de trabajo rudo a hacer lo necesario, bien o mal, para alcanzar una constancia de mayoría electoral, aunque no la hubiera de buena conducta.

La senadora Téllez es una provocadora insustancial, cuyo presunto crecimiento en encuestas de opinión como posible candidata presidencial opositora exhibe la precariedad política e ideológica de esos grupos y partidos pripanistas y de la sociedad civil . Vale mencionar lo advertido líneas arriba con un asterisco, Lilly es especialista en montajes, como aquel escenificado afuera de Televisión Azteca, en un falso atentado con el que se pretendía añadir fuego mediático contra el entonces jefe del Gobierno capitalino, Cuauhtémoc Cárdenas, y el procurador Samuel del Villar, en el contexto de la ejecución del comediante Paco Stanley.

Christian Von Roehrich se suma a la lista de panistas que buscan refugio informal en Estados Unidos ante acusaciones judiciales que no desean enfrentar en México. Miembro de la facción que ha controlado durante largos años como negocio la delegación, ahora alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, Von Roehrich fue devuelto de la frontera norte cuando pretendía cruzarla. El ex candidato presidencial blanquiazul Ricardo Anaya sí ha logrado eludir la acción judicial, y combina tal situación fugitiva con arengas partidistas por video; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, también fue visto en Estados Unidos mientras esperaba resoluciones favorables de la Corte.

Y, mientras Santiago Creel se arroga la representación nacional, por presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y emite reconocimientos, adhesiones, condenas y solidaridad a Volodymir Zelensky, durante una presentación virtual del presidente de Ucrania, que no obedeció a un consenso de las bancadas partidistas de esa Cámara, ¡hasta el próximo lunes!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx