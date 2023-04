Sin duda por Morena. López Obrador nos reveló qué tanta corrupción existía. Nuestro Presidente estimaba 500 mil millones de pesos lo que se robaban. En realidad es el doble. Ahora sí se destinan al beneficio de la gente. A nosotros nos toca asegurarnos de que ya no vuelva la gente corrupta.

Tengo 72 años, he visto y vivido las promesas incumplidas y crisis interminables donde siempre el pueblo se apretó el cinturón, he visto el desmantelamiento del país y un largo etcétera bajo el gobierno prianista. Hoy, con Morena a la cabeza, vivimos un cambio radical, donde el pueblo es primero; obras y beneficios no cabrían en este espacio para mencionarlos, sólo sé que ahora sí contamos, además se están fincando las bases para la continuidad. Los otros ni proyecto tienen.

Se registró una participación inusitadamente alta. Votaron 4 mil 518 personas. Participaron en Twitter, 2 mil 688; en El Foro México, 552, y en Facebook, mil 278. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de las plataformas Twitter y Facebook. El sondeo se realizó entre los días 16 y 20 de abril. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan su opinión.

@Anabelldiazh /Puebla

El Foro México

En la oposición no hay un candidato que valga la pena, no hay proyecto. Sólo se han dedicado a obstaculizar a AMLO y a denostar a sus seguidores, que somos muchos, con eso no se ayudan a ganar simpatías.

Patricia Covarrubias/CDMX

Independientemente del candidato/a por Morena, mi voto es por este partido que ha dado a México identidad y presencia mundial gracias a un Presidente honesto y cabal que ha defendido a su país como ningún otro.

Rodolfo Ayala/Puebla

Estaría más convencido de que voto por el partido correcto si no se aliaran con el PT y el Verde.

Francisco Nodal /Ciudad Juárez

La alianza entre los partidos PAN, PRI y PRD es antinatural, no se explica de ninguna manera ideológicamente, sólo intereses de cotos de poder. El Verde igualmente es un partido oportunista, una rémora del poder. De todas las opciones no hay una sola respetable. Morena, si no es el mejor, es el menos peor.

Rodrigo E Salazar/Grand Haven, Michigan

Mientras no aparezca en el panorama una mejor opción, Morena representa la menos mala…y vaya que tiene sus asegunes.

Javier Guadarrama /CDMX

A pesar de las contradicciones dentro de Morena y sus aliados, esta opción sigue siendo la que puede dar continuidad al proyecto de la 4T.

Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada/León

Facebook

Neta, el que aún vote por el PAN en 2024 es que tiene un problema más grave y que va más allá de su clasismo...

Erick /CDMX

Espero que la alianza de Morena no incluya al Verde.

Julio Durán /Metepec

Deseo que haya continuidad de la 4T, para que se fortalezca el cambio que muchos hemos adoptado con la llegada de AMLO y que México sea un mejor país.

Patricia Tejeda /San Miguel de Allende

Por Morena como y con quien sea, porque lo que está en juego aquí es la continuación de un proceso. Si quien quedara se quiere desviar, las millones de conciencias revolucionarias le haremos volver al camino correcto.

Armando Bayona Celis/Cadereyta de Montes

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

v