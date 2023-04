▲ Los presidentes de Venezuela y Bolivia, Nicolás Maduro (derecha en la imagen) y Luis Arce, respectivamente, firmaron ayer más de una docena de acuerdos de cooperación judicial, minera, energética, comercio, salud, educación, ciencias y transporte aéreo, entre otros, como muestra de su voluntad de estrechar vínculos durante la visita del mandatario boliviano a territorio venezolano. Por otro lado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que Leoner Azuaje Urrea, detenido por corrupción, murió en una prisión. He comisionado a los fiscales para investigar el lamentable suicidio del ex funcionario , escribió Saab en Twitter. Azuaje Urrea, de 39 años, ex presidente de la estatal Cartones de Venezuela. Foto Afp, con información de Ap