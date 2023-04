Coloqué mi cargo a disposición del presidente de la República para que toda la investigación se lleve adelante , expuso Gonçalves en una entrevista al canal GloboNews. Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, solicitó a la policía federal presentarlo, en un plazo no superior a 48 horas, para interrogarlo.

La Secretaría de Comunicaciones de Lula tuiteó que el general en retiro había sido destituido como jefe del GSI, el cual proporciona seguridad al presidente, y en su lugar fue designado Ricardo Capelli, ex jefe de seguridad de Brasilia tras el intento de golpe de Estado.

Además, afirmó en la entrevista que su imagen fue sacada de contexto. Juntaron mi imagen a la de aquel militar distribuyendo agua, (pero) es un corte específico en la producción de esos videos (...) es un absurdo , detalló.

Miembros de la oposición acusaron que es una prueba de que el gobierno de Lula permitió que los miles de partidarios del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) invadieran y destruyeran las sedes del Planalto, el Congreso Nacional y el Tribunal Supremo una semana después de la investidura de Lula.

En el palacio del Planalto no tienen ninguna duda de que el general retirado no apoyó ni facilitó en modo alguno la invasión. Lo que se complicó es que no reveló el alcance de la acción del GSI del 8 de enero , indicó una fuente de la residencia citada por la agencia Reuters.

Además, la presencia de Goncalves Dias en la residencia era conocida, pues llegó poco después de la invasión y se quedó hasta el arribo de Lula en la noche, cuando todos los golpistas ya habían sido expulsados y detenidos.

El GSI, formado en su mayoría por militares, asesora al jefe de Estado en temas de seguridad nacional y defensa, y es responsable por la seguridad personal del presidente, el vicepresidente y sus familias. GoncalvesDias es amigo personal de Lula, y formó parte de su equipo de seguridad durante sus primeros dos periodos como presidente de 2003 a 2010. La policía federal interrogará al ex mandatario Jair Bolsonaro la próxima semana para investigar su posible vínculo con los actos golpistas.