Del Moral expuso que los actos de corrupción los cometen las personas y no las instituciones, y destacó que ella, en 20 años, no ha sido sancionada como funcionaria pública. Espetó: ¿Con qué cara vienes, Delfina, a hablar de corrupción cuando robaste el dinero de los trabajadores de Texcoco y hay una sentencia del tribunal (electoral) que lo confirma?

Afirmó que Delfina era víctima de violencia de género de quienes manejan su campaña y le prometió ayuda para que te liberes de la opresión que ejercen tus jefes de campaña, que no querían que vinieras, que no te dejan ir a entrevistas, y de los que te manipulan .

Gómez no reaccionó y prefirió dar sus propuestas. Habló de aumentar el número de elementos de la policía de género, de instalar más videocámaras de vigilancia y botones de pánico, y de crear más refugios para mujeres violentadas, pero aclaró que no pretendía mentir lanzando más promesas, pues primero hay que ver cómo nos dejan el estado . La moderadora insistió a la morenista en que sus respuestas fueran más específicas.

En su turno, Del Moral indicó que su gobierno no dejará impune ningún feminicidio, que serán un asunto personal que ella misma verificará permanentemente y que aumentará a 10 mil los elementos de la policía de género; mientras, Gómez propuso incrementar el número de agentes del Ministerio Público y atender a las familias de las víctimas de feminicidio, pues aún no han sido escuchadas.

El tercer bloque fue para exponer sus propuestas en materia de servicios públicos y ambas se enfocaron en el suministro de agua. Gómez señaló que emprenderá un programa de rehabilitación y sustitución de redes hidráulicas para acabar con las fugas que en las tuberías, donde se pierde 40 por ciento del líquido.

Alejandra del Moral prometió buscar nuevas fuentes de abastecimiento y trabajar con los municipios para rescatar los pozos, que son de donde se obtiene la mayor parte de ese recurso.

En materia de movilidad, Ordorica preguntó a Delfina en qué consiste su propuesta caminos del sur , que menciona en su sitio de Internet. La candidata explicó que se deben rehabilitar los caminos y carreteras del sur del estado, que se encuentran en malas condiciones.

A Del Moral, la moderadora le pidió exponer sus propuestas en materia de transporte, a lo cual la priísta contestó que buscará reorganizar el transporte concesionado y construir dos nuevas lineas del Mexibús y dos más del Mexicable, aunque no detalló en qué regiones.

Finalmente, en el bloque de cultura y recreación, Del Moral prometió la construcción de tres museos, dos cinetecas y dos sedes del Conservatorio de Música, además de un parque de la ciencia en cada año de su gobierno.

La abanderada morenista enfocó sus propuestas en recuperar la identidad cultural de los pueblos originarios, la creación de bachilleratos especializados en arte y reconocer expresiones culturales urbanas y darles espacios.

Para el cierre, Gómez Álvarez pidió a la gente no desaprovechar la oportunidad de concretar el cambio y acabar con la corrupción. A las mujeres y a los maestros que han estado sometidos a presiones para asistir a los eventos de campaña del tricolor los exhortó a que no tengan miedo, pues “los apoyos seguirán, sin intermediarios ni amenazas.

“Nuestro momento –dijo– ha llegado. Tenemos ventaja en las encuestas. Nos muestran que vamos muy bien, yo diría requetebién; sin embargo, no nos podemos confiar. No desaprovechemos esta oportunidad histórica que tenemos de decirle adiós a los corruptos de siempre”.

Alejandra del Moral insistió en que sólo ella ha demostrado tener capacidad para encabezar el gobierno del estado. ¿A quién de nosotras te imaginas tomando decisiones y resolviendo problemas aquí? ¿A quién te imaginas enfrentando a la delincuencia y entregando resultados? La priísta aseguró que Delfina Gómez no es capaz para encabezar el gobierno y por eso no podemos equivocarnos. Recordemos que las encuestas no votan y que no hay resultados escritos en piedra. Nos vemos en las urnas el 4 de junio .

(Con información de Javier Salinas y Silvia Chávez, corresponsales)