Trataremos de que no clasifiquen , fueron las palabras de Federico Viñas en conferencia de prensa.

Las Águilas del América no sólo buscan llegar enrachadas a la liguilla, en sus planes, algo macabros, está evitar que Pumas se instale en la reclasificación.

El clásico capitalino representa un poquito más, por la afición que tiene Pumas, con mucha garra, es un partido más complicado , aseguró el artillero de 24 años.

Añadió que no importa si se juega en la fecha tres o en la 15 del torneo, este choque representa en cualquier jornada lo mismo, porque es un clásico, se vive de una manera diferente en la semana; para la gente es especial por ser en la ciudad .

Chino Huerta quiere extender racha goleadora

En Pumas, César Chino Huerta busca repetir la dosis como goleador. Después de que su llegada a los felinos hace un año fue cuestionada, ahora ha sido el artífice de los tantos que han levantado al equipo tras el arribo del Antonio Mohamed.

Sólo ha cambiado que se ha abierto para mí el arco y eso me da confianza, no queda más que disfrutar que ando fino para alargar la racha , señaló un Huerta sonriente de cara al duelo ante las Águilas.

El jugador reconoció que aspi-ra a ser llamado a la selección, aunque ahora el reto importante es vencer al América para que los felinos dependan de sí mismos en la última jornada en busca del repechaje.

“No me queda de otra más que afrontar el clásico capitalino con la mayor responsabilidad, sabemos lo que nos jugamos y disfrutarlo. Me partiré el alma en la cancha. Como dijo la otra vez el Turco (Mohamed), ‘¿por qué no ilusionarnos?’”

América se ubica en la segunda posición de la tabla con 30 unidades, mientras Pumas es el último lugar que da acceso a la repesca, con un total de 17 unidades, las mismas que contabilizan Atlas (11°), Querétaro (13°) y Puebla (14°).