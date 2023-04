En charla con La Jornada, la maestra, quien reside en Viena, Austria, donde es parte de la Taki Alsop Conducting Fellowship, mentoría para directoras mujeres liderada por Marin Alsop, dijo que después de la pandemia las directoras están teniendo más oportunidades debido a que durante el confinamiento se nos dio más visibilidad, por la cuestión de que todo era más virtual y visual. El tema del acceso de las mujeres a dirigir una orquesta es cuestión de visibilidad, ya que cuando no conoces o no ves a alguien, ¿cómo le das una oportunidad?

Un aspecto esencial para la formación de un músico, reiteró la directora de orquesta, “es que se tiene que pasar mucho tiempo desarrollando la técnica, de lo contrario habrá limitaciones. Idealmente, desde pequeños, cuando alguien empieza a tocar un instrumento, se deben entender los conceptos de afinación, ritmo y sonido, los tres elementos básicos; si no están sólidamente entendidos, no se puede ir al próximo paso, que es el fraseo.

Hay que comprender que la afinación es muy relativa, sobre todo cuando estás tocando con otros , explicó la creadora.

Alejandra Urrutia es también directora general del proyecto Gran Concierto por la Hermandad que reúne anualmente en un solo concierto a más de 100 músicos instrumentistas y un coro ciudadano de más de 200 personas convocadas bajo el lema La música como territorio común .

Las iniciativas de Urrutia tienen como propósito, además de la formación musical, crear comunidad, particularidades que son similares en espíritu respecto del reconocido programa de educación musical venezolano denominado El Sistema, impulsado por Gustavo Dudamel, se congratuló la directora.

En enero pasado, añadió, la cuarta versión del Gran concierto por la hermandad se realizó en una estación de trenes, convertida en centro cultural. Ahí interpretaron la obra Carmina Burana, de Carl Orff, ante más de 5 mil personas.

Luego de dirigir a diversas orquestas del mundo, Alejandra Urrutia por primera vez llevará la batuta ante la OSN.

El programa que presentará integra las obras Obertura no. 1 en mi menor op. 23, de Louise Farrenc; Concierto en mi mayor para contrabajo y orquesta, con Jesús Bustamante de solista, de Karl Ditters von Dittersdorf, y Sinfonía no. 3 en do menor op. 78 Órgano, de Camille Saint-Saens.

La cita es en la sala principal del Palacio de Bellas Artes hoy a las 20 horas y el domingo a las 12:15 horas.