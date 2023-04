H

ace unos días, Jean-Pierre, un amigo cercano, solicitó mi ayuda para deshacerse de una multitud de libros que ni siquiera podía abrir, no se diga leer, y le robaban el espacio indispensable para caminar en su departamento.

Las pilas de volúmenes le impedían el acceso a la cocina, a las ventanas, a los armarios, a la mesa donde antes comía, también llena de libros, y, para ir al baño, debía saltar por encima de los amontonamientos. En fin, las cosas, o más bien los libros, habían llegado al extremo de impedirle prepararse incluso un huevo tibio, darse un regaderazo, cambiarse de ropa, abrir las ventanas para airear sus dos piezas o sentarse a ver la televisión –también desaparecida bajo las pilas.

Sus diferentes trabajos habían contribuido a esta situación. Jean-Pierre ha sido crítico literario, librero, asistente en dos editoriales y cronista de novedades en literatura para la radio. Si a estas profesiones se agrega un respeto por los libros lindante con la veneración, es posible imaginar más común este acumulamiento, sobre todo cuando se trata de críticos, escritores y personas relacionadas, en una u otra forma, con los libros.

Las cosas me parecieron fáciles cuando acepté su invitación. Escoger los volúmenes que saldrían de casa y llevaríamos a otro lado no me presentaba más dificultad que la de sufrir su peso cuando debiésemos transportarlos.

No contaba con la veneración de Jean-Pierre por sus libros. Cada uno era parte suya; es decir, formaba de su propio cuerpo, semejantes a un brazo o una pierna, y parte de su mente, donde tenían diversas funciones y eran las bases de su equilibrio, las raíces de su memoria, las palancas de su imaginación, los instrumentos que le servían de brújula para no perderse.

Deshacerse de cada libro era una verdadera batalla entre Jean-Pierre y yo. Argumentos en pro y en contra, razones y sinrazones del Quijote frente a Maese Nicolás y Pedro Pérez, el barbero y el cura, inquisidores decididos al escrutinio y quema de los libros perniciosos a la salud mental de Alonso Quijano.