Viniendo de otra realidad tampoco me daba cuenta de que se iban porque no podían pagar la indumentaria, porque ni siquiera tienen agua y a veces ni para comer , sostiene. Comenzó entonces su conversión. “Me dije: ‘Olvídate de esa bailarina perfecta, ese prototipo perfecto, y llega al ser humano’”.

Silva reconoce, medio avergonzada, que llegó al colegio buscando un prototipo de bailarina, pero se encontró con niñas de piernas cortas, pie plano o sin mucho empeine , y, sobre todo, con unos seres sin sonrisa: “Unas con el papá en la cárcel, otras violadas o maltratadas por sus parientes o algunas que me decían: mi papá le saca la mugre (golpea) a mi mamá.

A esta barriada de Chorrillos se asciende por un sinfín de escaleras. Acá arriba no hay agua potable, dicen los habitantes, que se abastecen mediante camiones cisterna o en piletas públicas.

Teníamos que ser delgadas, de extremidades largas, cabeza pequeña y con mucha elasticidad , recuerda la ex bailarina del Ballet Nacional del Perú y de Chile.

▲ Dentro de la suciedad ellas ya quieren estar limpias, van bien peinadas, ya no caminan con la mirada al suelo , comenta María del Carmen Silva, quien da clases a las niñas de San Genaro II, asentamiento a 300 metros sobre el nivel del Pacífico donde en 40 años se han acomodado unas 500 familias en casas de madera. Foto Afp

Ahora organiza algunos ensayos en el cerro, a pesar de que sus rodillas ya resienten el trajín entre San Genaro II, el colegio y la pequeña escuela que dirige en un complejo religioso de Miraflores, uno de los barrios ricos de Lima.

Reciclaje

En ese lugar a veces se mezclan las niñas de ambas realidades y es un punto de acopio de donaciones y de cartón, papel y botellas que el ballet de Silva recicla para sus presentaciones y la compra de vestuarios.

Pero sólo quien sube hasta aquí, señala, se percata del mundo de tierra y pobreza del que provienen sus hadas y princesas .

“Balance, balance, sauter y arriba y dos”, canturrea mientras guía a nueve alumnas en una vía transitada rodeada de gris.

Trato de llevar belleza donde todo parece feo; una gota de luz donde todo es negro , se emociona La Miss, y apunta con una mueca hacia el grupo: Dentro de la suciedad ellas ya quieren estar limpias, van bien peinadas, ya no caminan con la mirada al suelo . Cree a pie juntillas que su ballet sana la autoestima.

Yo no me consideraba bonita. Era muy tímida, no hablaba nada y ahora puedo expresarme , corrobora María Cielo Cárdenas, de 20 años.

“En el ballet soy otra persona, me siento como princesa, especialmente cuando tenemos funciones y nos ponemos los vestuarios y las coronas“, señala. En enero ella y su compañera Kerly Vera, de 19 años, obtuvieron una beca para estudiar danza en Barcelona.

En 2017, Silva y su compañía ganaron un concurso y recibieron de premio un viaje por Perú. Recuerda que se endeudó con el banco, pero necesitaban más recursos y entonces la abuela de una de sus alumnas le dijo hay que reciclar .

“‘¿Recoger basura?’, le pregunté. Y me explicó que había que conseguir botellas y chapitas (tapas de envase). Algunas niñas me decían ‘Miss, yo no voy a recoger botellas, qué vergüenza’, pero ahora reciclamos todo”. Así, añade María del Carmen Silva financia los sueños de belleza de sus bailarinas.