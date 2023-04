▲ Ex funcionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez acusados de la comisión de delitos relacionados con el ejercicio del servicio público en esa demarcación.

Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 21 de abril de 2023, p. 27

Con la complicidad de ex servidores públicos a su cargo, el ex jefe delegacional de Benito Juárez, Christian von Roehrich, presuntamente encabezó una red de corrupción inmobiliaria para obtener departamentos, dinero en efectivo, cobrar obras de reconstrucción sin realizarlas y entregar contratos a empresas fantasmas a cambio de autorizar proyectos habitacionales.

En esta trama participaron al menos ocho ex funcionarios públicos de la demarcación, así como la hermana del ex diputado, Sofía, y una gestora externa identificada como Elvia, de los cuales seis están detenidos y vinculados a proceso, y hay pendientes cuatro órdenes de aprehensión contra Víctor N y Emilio N, ex directores de Planeación y Desarrollo Urbano, respectivamente; César N, trabajador por honorarios, y la gestora.

Fue el socio mayoritario del complejo City Towers Green Black, Dionisio N, quien tras solicitar un criterio de oportunidad para evitar una sanción penal por violar el reglamento de construcción, denunció algunos de los modus operandi de esta red de corrupción.

Aseguró que el ex jefe delegacional le solicitó realizar trabajos en edificios afectados por el sismo de 2017 para que empresas de Von Roehrich las acreditaran y cobraran el apoyo para la reconstrucción, lo cual le significó entregarle alrededor de 15 millones de pesos.