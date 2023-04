Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 20 de abril de 2023, p. 15

Amigos, colaboradores y familiares del doctor Pablo González Casanova acudieron ayer al velatorio realizado en una funeraria del sur de la Ciudad de México para despedir a quien calificaron como una de las voces más importantes en las ciencias sociales de Latinoamérica y un hombre solidario con las mejores causas del país.

Uno de los asistentes fue el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien destacó que la del historiador y sociólogo fue una vida maravillosa, como mexicano, como universitario, como hombre universal .

A don Pablo, dijo, la universidad le debe muchas cosas, entre ellas su labor en las cargos que ocupó antes de la rectoría, y ya estando en ella, el Sistema de Universidad Abierta, el Colegio de Ciencias y Humanidades, y ese compromiso que tuvo siempre con las causas sociales .

Luego de hacer una guardia de honor ante el féretro, adelantó que la próxima semana la máxima casa de estudios realizará un homenaje a González Casanova. Esperemos que pase el luto de la familia y lo haremos ahí en la torre de Rectoría , señaló.

Los restos del investigador, tras dos días de velación, serán incinerados hoy a las 10 de la mañana, indicó la familia.

Otra de las asistentes al velorio fue Elena Centeno, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM, quien subrayó que el rector representa uno de los líderes más importantes que ha tenido la universidad en toda su historia. Se le reconoce y se le admira por su gran sentido social. Todo el trabajo y toda la labor que ha realizado para la defensa de los pueblos indígenas, de los más pobres y los más vulnerables .

De su lado, Fernando González Casanova, hijo del autor de La democracia en México, lo recordó como un hombre muy disciplinado y organizado , que desde temprana hora ya estaba leyendo periódicos y haciendo sonar su máquina de escribir, además de charlar con su esposa e hijos sobre política, educación, economía y literatura.

“Y más allá de la rutina y la organización, de pronto nos juntaba la música y la poesía. Él me regaló el libro de Platero y yo, lo leíamos juntos y me decía: ‘ese poema te salió muy bien’. Hace unos días hablábamos de la inteligencia artificial y me dijo: ‘¡qué bárbaro, qué mundo tan maravilloso van a vivir!’ La esperanza de que el futuro era algo mejor nunca lo abandonó”.