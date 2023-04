Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 20 de abril de 2023, p. 14

Videos integrados a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales fueron entregados el martes al juez federal Juan José Chávez Montes como prueba por parte de la defensa de tres de los imputados por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, comprueban que los 68 migrantes que estaban en la estancia varonil se hallaban en una trampa mortal.

Los extranjeros se encontraban encerrados en una celda, de cuyos candados los agentes de guardia no tenían llaves; no se puso en marcha ningún protocolo de protección civil de manera generalizada, y cuando se inició el incendio uno de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) intentó abrir los cerrojos principales y una puerta lateral, infructuosamente. Ante esto, vació un extintor hacia la zona donde se quemaban las colchonetas pero ya no pudo retornar. La conflagración se expandió en segundos y el saldo fue de 40 muertos y 27 lesionados.