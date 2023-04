Chávez Montes consideró que el coordinador del Grupo Beta en Ciudad Juárez tenía responsabilidad en lo sucedido el pasado 27 de marzo, ya que era el encargado de la Unidad Interna de Protección Civil en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y que el ex jefe del Departamento de Recursos Materiales, Eduardo A, incurrió en omisiones al no haber proporcionado agua, alimentos y materiales de aseo, lo que provocó que los migrantes que se encontraban en la estancia varonil protestaran y llevaran a cabo la quema de colchonetas.

El impartidor de justicia decretó auto de libertad para Cecilia R, jefa del Departamento de Seguridad y Custodia adscrita a la estación Migratoria de Janos, Chihuahua, al considerar que los representantes de la Fiscalía General de la República no demostraron la responsabilidad de la ex funcionaria, ya que ella estaba adscrita a instalaciones distintas a la estación migratoria de Ciudad Juárez.

Chávez Montes consideró que el Ministerio Público Federal aportó datos para vincular a proceso a Eduardo A, jefe del Departamento de Recursos Materiales, y a Juan C, subdirector del Grupo Beta en Ciudad Juárez, por lo que seguirán en prisión preventiva.

Con esta resolución, ya suman siete personas vinculadas a proceso como presuntos responsables –cinco ex funcionarios del INM y un guardia de seguridad privada– por actos omisos y un ciudadano venezolano como autor material del incendio.

El juez federal Juan José Chávez Montes determinó vincular a proceso a otros dos ex funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, ejercicio ilícito del servicio público y lesiones, por el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos y 28 lesionados.

Ignoró peritajes

Fuentes cercanas a la defensa de los imputados informaron que en los casos en que se dictó vinculación a proceso Chávez Montes no tomó en consideración los peritajes y videos con que se pretendía demostrar que sí se habían distribuido alimentos, se proporcionó agua y se ordenó que se solicitaran los materiales para aseo personal para los migrantes.

Asimismo, rechazó los documentos que acreditarían que el ex jefe del Grupo Beta en Ciudad Juárez no tenía ninguna responsabilidad en la Unidad Interna de Protección Civil, ya que nunca fue notificado y se presentó un oficio que no fue firmado ni consta la notificación de esa responsabilidad.

En tanto, el próximo viernes, un juez resolverá si vincula a proceso al contralmirante Salvador González Guerrero, ex delegado del INM en Chihuahua, por la muerte de los 40 migrantes. El ex servidor público también se encuentra en prisión preventiva oficiosa.