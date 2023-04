Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 20 de abril de 2023, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), “o cualquier otra agencia, y hasta el Pentágono, de estar detrás, en contubernio con Claudio X. González, del hackeo a los sistemas de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Estan atacándonos, pero de manera encubierta. Es propaganda negra, sucia. Creen que no me doy cuenta, (pero) los tengo, como se dice en el béisbol, bien fildeados”.

–¿Atribuiría a ellos la publicación de los viajes del titular de la Defensa?

–Sí, es parte de lo mismo; esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia.

–¿Lo de los viajes?

–Sí, segurísimo, como hackearon a la Sedena.

En su conferencia de ayer, hizo una nueva condena a la injerencia de la DEA en México, misma que consideró una violación flagrante a la soberanía , pero que no conllevará a presentar una protesta formal. “No voy a andar mandando notas. Bueno, sí, pero como lo estoy haciendo ahora, porque lo que me importa es la nota colectiva, socializar la información.

–¿Son reales los viajes?

–No sé tampoco. No. Creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general, que yo sepa.

–¿Su familia?

–¡Ah! Su familia a lo mejor sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema?

Ante las preguntas, reviró: también prominentes periodistas y dueños de medios de comunicación realizan estos viajes. “O sea, que me van a decir: ‘Ah, es que ese es su dinero’. No, también ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué, no venden protección? ¿Qué, no venden publicidad gubernamental?