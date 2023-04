Jesús tiene 18 años en el servicio de limpia de la Ciudad de México, tras 14 trabajando de voluntario, es decir, sin recibir salario, en 2018 le dieron un puesto de eventual, por el que cada quincena tiene que entregar 100 pesos de sus ingresos al encargado de su campamento para que no me quiten el contrato .

Cualquier solicitud de cambio de llantas, una refacción o hacer una compostura del camión recolector que deben atender las alcaldías, se tiene que triangular a través del sindicato, es decir, es un representante del gremio quien realiza el trámite y por lo cual exige una cuota.

Una orden de reparación menor nos cuesta 500 pesos, y si se autoriza, te tienes que poner para el refresco para que te vayas al taller , por lo que muchas veces, explicó, prefieren ser ellos quienes realicen la compostura, porque nos sale más barato y rápido , pues se evita que el camión pase varios días en el taller, sin trabajar, lo que merma los ingresos de quienes lo laboran.

Es un sistema general de corrupción que está muy arraigado en el sindicato porque no rinden cuentas a nadie , expresó Julio Miranda, quien agregó que la situación es más difícil cuando el trabajador no pertenece al grupo del dirigente gremial.

Gerardo, encargado de un camión recolector, modelo 1999, el cual heredó de su padre, quien murió de covid-19 hace dos años y quien era contrario al sindicato, motivo por el cual, denunció, es víctima de persecución de la dirigencia de Hugo Ortiz.

Me quieren quitar el camión, cuando yo soy el relevo [de su familiar] y tengo mis documentos en regla , explicó el trabajador, quien admitió que se tiene que llevar a su casa el vehículo, para que no se lo arrebaten.

Desde hace seis años el camión no ha recibido mantenimiento. No nos han dado llantas, las hemos tenido que comprar nosotros; no nos han dado baterías, no tengo tarjeta para el servicio de lavado y engrasado, conforme van saliendo cosas, hay que irlas arreglando: que si la marcha o el alternador se descomponen, pues se va sacando poco a poco , explicó.

Junto con él, trabajan siete personas, de base, Nómina 8 y voluntarios, que se reparten las propinas que les entregan los vecinos por recoger la basura. Ello, explicó Gerardo, después de descontar los 800 pesos diarios para el diésel del vehículo, ya que el sindicato, afirmó, se niega a entregar los recursos que aporta la alcaldía.

Eso sale de la propina de los vecinos. Cuando murió mi papá, les dije a los sindicato que me echaran la mano, pero me dijeron que no, porque él no pertenecía a su grupo , contó el trabajador.