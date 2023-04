Esta situación se interpreta en algunos de los círculos de poder como derrotas del Ejecutivo y se pretende exhibirlo como un ente débil al que la fuerza de lo económico puede derrotar e impedir su función, aunque tal esfuerzo no ha logrado mermar significativamente la popularidad de López Obrador, que resiste también las venganzas de quienes no entienden el accionar de la 4T.

Queda claro entonces que no importa hasta qué punto se presente algún asunto con etiqueta de urgente y necesario para la población si no favorece los intereses de un poder que se resiste a cambiar y que ve en la Presidencia de la República a un enemigo. Por eso, debe quedar en claro que el Poder Judicial no permitirá, hasta donde pueda, que las ideas y los proyectos que emanen del gobierno actual se conviertan en preceptos que pudieran beneficiar a las mayorías, y perdón, pero así no es la democracia.

De pasadita

Ya no es sorpresa lo que sucede en la capital, donde la fiebre de campaña trae a algunos dizque protagonistas de la política de la ciudad a muy mal traer y muy distraídos de sus obligaciones, pero como nadie se los impide se dan vuelo haciendo barbaridades.

Clarita Brugada, ¿aún? alcaldesa en Iztapalapa, y según se dice protegida y apapachada por algún poder menor en el Zócalo, está desatada. Según nos dicen quienes la observan, tiene bajo su control y para su campaña a 5 mil brigadistas que recorren la ciudad haciendo propaganda a su favor.

Y no es todo. Hay, nos dicen, otros mil metidos en las redes sociales tratado de realizar lo imposible: hacer de Clarita una candidata creíble, confiable y ganadora para que compita en la encuesta que deberá hacerse en la urbe para que Morena tenga un candidato o candidata al gobierno de la ciudad.