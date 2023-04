A

nte la feroz campaña desatada por la siempre gritona oposición en contra de la compra gubernamental de 13 plantas otrora propiedad de la trasnacional española Iberdrola y ahora de la nación, el presidente López Obrador subrayó que el movimiento se realizó con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública de los mexicanos, sea mayoritaria en generación de energía eléctrica, muy contrario a lo que buscaban los tecnócratas neoliberales, neoporfiristas, corruptos, de destruirla. Si no la hubiésemos rescatado, ahora estaría generando apenas 10 por ciento de toda la electricidad en el país .

Dicha campaña manipuladora, llena de odio y desinformación (entre ella la automática chatarrización de las plantas que esa misma oposición segundos antes de conocerse la operación de compraventa calificaba de modernas, avanzadas y limpias ) tuvo respuesta en la mañanera: afortunadamente se defendió hasta mantener, con todos los obstáculos, enfrentando los embates de las mafias (esa es la palabra; ya no la quiero usar, pero es la más precisa) la Comisión Federal de Electricidad con 39 por ciento de la generación eléctrica .

Con tal adquisición, detalló el mandatario, la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incrementa a 55 por ciento, y con las plantas que se están construyendo y la modernización de hidroeléctricas se va a llegar el año próximo, antes de que termine mi encomienda, a 70-75 por ciento. Todo esto, para mantener la política de apoyo a la economía popular, que no aumente el precio de la luz .