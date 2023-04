C

orren paralelas, pero con diferente tono y volumen: la lucha política es implacable, pero la economía avanza con estabilidad y fuerza. Terrible sería que fuera al revés. A la vista de la sucesión presidencial, la oposición quisiera tumbar al partido en el poder. Sin embargo, no tiene con qué ni con quién hacerlo. El combo de candidatos que presentó Claudio X. González es lamentable. Morena puede ganarles con cualquiera de los tres: Claudia, Marcelo y Adán Augusto. El choque político hace ruido, pareciera que estuviera a punto de desbordarse. Sin embargo, no ha contaminado la economía ni las finanzas. Los principales indicadores muestran un avance sostenido. Incluso, los capitales golondrinos que se habían ido están regresando atraídos por las altas tasas de interés de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes). La administración del presidente López Obrador se encamina hacia el final sin que haya signos de crisis sexenal, como en el priísmo. Cualquier turbulencia no pronosticada en ruta sería enfrentada con una montaña de dólares: las reservas récord del Banco de México y la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, recursos que son suficientes para cubrir más de cuatro meses de nuestras importaciones y 40 por ciento de todos los pasivos netos con el exterior, según me dijo recientemente el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

Carry trade

Dos negocios internacionales destacan en estos días. Uno es la inversión en bonos del gobierno federal, que ha crecido 27 por ciento después de un resbalón. La tasa de interés de los Cetes con vencimiento a 350 días se ubicó en un nivel similar a junio de 2001. La tenencia de Cetes en manos de inversionistas extranjeros pasó de 140 mil 411 millones de pesos a 178 mil 679, de acuerdo con información del Banco de México. El negocio es conocido como carry trade y consiste en llevar dinero a un país que paga intereses altos, como actualmente es el caso de México. Sin embargo, no crea fábricas ni empleos, los capitales se van de un día a otro. Los inversionistas del exterior compraron deuda al gobierno por 38 mil 267 millones de pesos en los diversos plazos de Cetes, esto es, desde 28 hasta 720 días.