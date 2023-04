Intelectual al servicio de causas nobles

Q

uien fuera rector de la UNAM en el apogeo del régimen de partido de Estado, don Pablo González Casanova, concluyó su ciclo vital que venturosamente fue de más de un siglo. Sólidamente formado como abogado y más tarde como sociólogo, elaboró un entramado de ideas que contribuyen a la búsqueda de La democracia en México, como denominó a uno de sus más conocidos libros. Nos deja como legado supremo su ejemplo de congruencia entre su pensamiento y su actuación, así como su desinteresado e intenso acompañamiento a las luchas de los más débiles.

La dictadura perfecta del PRI-gobierno no doblegó a don Pablo, pues no logró que abandonara su compromiso con las luchas sociales. Inició la reforma de la máxima casa de estudios, al establecer el Colegio de Ciencias y Humanidades, con la visión de un futuro de liberación. Cuando se le presionó para que desconociera los derechos de los trabajadores universitarios a conformar sindicatos, prefirió dejar el cargo. Vendrían otros a imponer el Apartado C del artículo 123 que, disfrazado, permanece en el texto constitucional.

Respaldó González Casanova una gran cantidad de luchas. Particularmente, la de los zapatistas del sureste, que se levantaron en demanda de libertad, justicia y democracia. Ajeno a las componendas de aquellos que ambicionan el poder, conservó su prestigio como intelectual al servicio de causas nobles.

Para quienes tuvimos el honor de conocerlo y compartir sus enseñanzas, su presencia es imborrable. Salud, don Pablo; hasta siempre.

Jhonatan Lara Mosqueda, Ana Tapia, Mario de la Rosa, Pedro de la Rosa, Eduardo Venadero, Susana Alanís, Gloria Venadero, Gloria Mosqueda, Rubén Venadero, Gustavo Rodríguez, Angélica González, Carlos Vega y Enrique González Ruiz

Pablo González Casanova y Carlos Payán

Pablo González Casanova y Carlos Payán, con casi un mes de distancia, interrumpieron su caminar en el mundo terrenal para brillar como estrellas en el firmamento, alumbrándonos, con su obra y su pensamiento crítico.

Dejan dolor y tristeza por su partida.

Dejan esperanza y alegría en nuestros corazones por su legado.

Los abundantes testimonios de su obra, de su búsqueda y los recuerdos del trato generoso y cálido que disfrutaron quienes estuvieron cercanos a ellos quedan como fuente de inspiración y aliento.

Mi reconocimiento y admiración por lo que haces, cuidas y engrandeces, acompañada de quienes, sin descanso, día con día, participan en el quehacer y edición de la obra magnífica que es La Jornada.

Un abrazo

Francisco Colmenares

No te olvidaremos

Y llegó el día de tu siembra.

Grano de maíz

del México insumiso.

Buena cosecha seguirá

naciendo de tí

Maestro,

Guía,

Comandante.

No te olvidaremos.

Juchitán no olvidará el día

de tu defensa de la democracia

en Palacio Nacional.

Tampoco tu causa liberadora.

Polo de Gyves

Por nueva ley minera

Ciudadanos diputados:

La ley minera vigente ha priorizado los intereses económicos de estas compañías sobre las graves consecuencias provocadas en las comunidades donde se asientan.