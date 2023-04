A

Pablo González Casanova, in memoriam

El 4 de abril del presente año la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció la adhesión de Finlandia, un acontecimiento geopolítico del mayor impacto en el contexto de la guerra en Ucrania, una enorme provocación a Rusia.

Orgulloso e insensato, el presidente finlandés Sauli Ninisto dijo: La era de la no alineación militar de nuestra historia ha llegado a su fin, comienza una nueva era .

Si bien, como declaró el Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa, Finlandia finalmente renunció a su propia identidad y a cualquier independencia que la ha distinguido en los asuntos internacionales durante décadas , el carácter belicista de esta declaración reside en que forma parte de un largo encadenamiento de engaños y simulaciones de la agresiva diplomacia EU-OTAN contra los fundamentos de la seguridad de la Federación Rusa.

Esta ampliación no es inusitada, sino que es parte fundamental y sumamente riesgosa ya advertida por George Kennan (1904-2005), arquitecto de la diplomacia de fuerza del intervencionismo expansivo de Estados Unidos, que operó de manera agresiva vía la censura de libros, revistas, persecución a los opositores y campañas muy bien financiadas de demonización del comunismo tras el manto de la política de contención.

Como lo he indicado (JSF, 2018) la madurez le llegó a los 93 años, cuando en una nota al editor del New York Times en 1997, Kennan señaló que “la expansión de la OTAN sería el error más fatal de la política de Estados Unidos en la posguerra fría. Tal decisión puede empujar la política exterior de Rusia en una dirección que… no será de nuestro agrado”.

El liderato estadunidense prestó oídos sordos a tal advertencia aunque hubo otras voces, como la de Stephen F. Cohen (1938-2020), especialista en historia rusa, quien a raíz del golpe de Estado de 2014 en Ucrania, señaló a la revista alemana Taz: Estamos deslizándonos hacia la guerra (Resumen.cl. 15/5/2014), no es Putin el que ha desencadenado la crisis de Ucrania, sino el deseo de EU de incluir a Ucrania en la OTAN. Ucrania es tan importante para el liderato político de EU (en ese momento John Kerry era secretario de Estado y Joe Biden, vicepresidente de Obama) que son capaces de arriesgar una guerra con Rusia .