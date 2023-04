A la pregunta de ¿por qué no se podía sencillamente cancelar parte de la deuda internacional de los países mas endeudados que están al borde de una posible crisis de impago?, un funcionario del FMI explicó: “Déjenme decirles lo que ocurre cuando empezamos a discutir cancelación de deuda. Primero, los países llegan para decir que hay una riesgo muy alto de que otros países harán lo mismo y crearán una crisis cada vez mas amplia. Después, los acreedores –los bancos– dicen, está bien, les daremos más años en el plazo, o se extenderá el reparto. Esta abogacía tiene un impacto entre nuestros gobernadores y sobre las pláticas sobre deuda”.

Para el fin de la semana, Georgieva reconoció que a pesar de diálogos intensos sobre cómo abordar el posible riesgo de impago de deuda de algunas naciones, no se habían logrado acuerdos sobre ese problema, y que a pesar de que pondría haber fondos adicionales del sector privado, el cual ve oportunidades para lucrar con nuevos prestamos, no había progreso para obtener los billones que todos saben que son necesarios para este y otros problemas que enfrenta el sistema financiero internacional.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, admitió en una conferencia de prensa que no estamos en un gran lugar, vemos el incremento en riesgos , pero el diagnóstico no fue seguido de un plan de tratamiento.

Al concluir las reuniones, la primera ministra Mottley declaró que me frustra mucho cuando la gente quiere patear el balón más adelante en el camino . En un foro organizado por la Fundación Rockefeller, agregó: “Lo que está en juego es un déficit de confianza entre el norte y el sur globales… Francamente, la población mundial no va a tolerar esto cuando las temperaturas están subiendo mas allá de lo que es humanamente sustentable”.

Advirtió que esto no se trata sólo del clima. Si podemos salvar al planeta y morir de hambruna o salvar el planeta y morir por balas, eso no nos ayuda .

Sin nombrar a algún país en particular, Mottley criticó a los contribuyentes más importantes del FMI y el Banco Mundial por fracasar en otorgar el capital necesario para abordar la crisis actual. Señaló que cuando las naciones más ricas del mundo enfrentaron la pandemia de covid, violaron toda la recomendación de políticas del FMI en torno al gasto público y ajuste estructural para proteger a sus propias poblaciones.

Todo lo que nos dicen no hacer fue hecho recientemente por el G-7 en el momento de la crisis.

Los ministros de Finanzas de América Latina estaban presentes en las reuniones, con Argentina en particular tratando de renegociar una deuda exacerbada por una sequía, pero en los cinco días de reuniones, La Jornada no encontró declaraciones públicas aquí de los ministros latinoamericanos sumándose a las críticas al BM y el FMI. Entran a las reuniones, pero no dicen nada en público , comentó un periodista asignado a cubrir las reuniones de los ministros.

Para finales de la semana, tocó al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una vez más, denunciar la falta de acción. Después de reiterar las consecuencias ya bien conocidas de la guerra en Ucrania, la crisis climática y la deuda sobre los más vulnerables, acusó que “estas tendencias son profundamente dañinas a la gente y las comunidades más pobres, pero no para los más ricos.

Un informe reciente sobre la desigualdad encontró que desde la pandemia, el uno por ciento más rico de la gente alrededor del mundo ha captado casi el doble en nueva riqueza que el resto del mundo combinado.