Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 20 de abril de 2023, p. a12

Madrid. Las explicaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, respecto del caso Negreira no han sido convincentes para el resto de los clubes de la Liga de España. Incluso, los dirigentes han llegado a la conclusión de que no era normal el pago que realizaron los azulgranas a la empresa de uno de los ex árbitros más importantes del torneo.

Laporta ha dicho que no pretendían comprar árbitros ni influir. Los equipos respondieron que es inusual y esos pagos no son correctos y se debe investigar , indicó Javier Tebas, presidente de La Liga, tras una asamblea extraordinaria pa-ra escuchar las explicaciones del dirigente azulgrana.

Pagos para influir

Ocupó 20 minutos para dar explicaciones, las cuales son un poco el resumen de lo que pudimos oír en su rueda de prensa , apuntó Tebas. Ninguno (de los clubes) ha dicho que entendía los argumentos. No ha aclarado nada .

La Fiscalía investiga al Barcelona por unos pagos que realizó entre 2001 y 2018 de 7.7 millones de dólares a José María Enríquez Negreira, quien era vicepresidente del Comi-té Técnico Arbitral de La Liga de España.