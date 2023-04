G

ran historiador, cuya obra amerita ser difundida. Gastón García Cantú (3 de noviembre 1917-3 de abril 2004) dio importantes batallas políticas y culturales para rescatar legados de generaciones anteriores que visualizaron un país libre de los poderes colonizadores.

Resultado de la pasión y meticulosidad del profesor García Cantú son sus libros El pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental, 1810-1962 (1965); El socialismo en México. Siglo XIX (1969); Las invasiones norteamericanas en México (1971). Acerca de cómo fueron gestados, el autor dejó pistas y comentarios en un volumen que leí ávidamente hace unos días. Lleva por título Gastón García Cantú, recuerdo en breves trazos (Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 2007). La obra es el resultado de las conversaciones grabadas que tuvo Guillermo Fuentes García (nieto de don Gastón) con el historiador. El entrevistador, al escuchar las respuestas del escritor, tuvo meses de intenso aprendizaje. Una suerte de seminario sobre historia de México (https://rb.gy/0xkyy). Don Gastón conjuntó en siete volúmenes, publicados por el Fondo de Cultura Económica, gran parte de su obra histórica y periodística. Son tomos que llevan por título general Idea de México. El estudio de estos libros adquiere mayor riqueza al conocer las conversaciones que tuvo con su nieto.

García Cantú recorre su historia intelectual, en cuyo inicio fue central su abuela materna. Gracias a quien, dice, leí desde niño. Ella me enseñó en libros en los cuales yo podía aprender lo que, en su juicio, era la vida misma. Me hizo leer a Tolstoi, Gorki, Chejov y a españoles como Galdós y Cervantes . También confía detalles de su labor en la codirección, junto con Fernando Benítez, del suplemento México en la Cultura, y más tarde al frente de los primeros 22 números de La Cultura en México. Ambos suplementos fueron semilleros de nuevos autores. Aporta pormenores de los años como director de Difusión Cultural de la UNAM (1966-70, bajo el rectorado del gran Javier Barros Sierra), y del sexenio al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (1976-82).