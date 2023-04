Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 16

El laboratorio farmacéutico Pisa notificó a hospitales privados que, hasta nuevo aviso, no tendrá algunos fármacos, entre ellos fentanilo, por lo que médicos especialistas advierten que habrá desabasto en el país. No obstante, información de la Secretaría de Salud (SSa) indica que no hay motivo para tal carencia porque los contratos de compra de las instituciones públicas se firmaron en tiempo y forma y la distribución se realiza con normalidad.

Sobre el tema, la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) también descartó el riesgo de desabasto, pues se han importado 5 mil 927.23 kilogramos de citrato de fentanilo para la fabricación de medicamentos.