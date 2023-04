Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 15

Mineral de la Reforma, Hgo., El auto de Luisa Jiménez de Alba, activista de la agrupación La Jauría de Balú, dedicada al rescate y protección de animales, principalmente de perros y gatos, fue destrozado por un grupo de cinco personas, entre ellos dos mujeres, quienes exigían la devolución de su mascota.

Mientras los individuos destruían el auto, un Spark verde, dentro se resguardaban Luisa y su hermana Judith Casandra, quien también es activista, junto con un perro.

De acuerdo con las mujeres, horas antes habían rescatado un can que se encontraba perdido en la calle. El lunes, las dos acudieron a la casa del presunto dueño para entregarlo, pero como no pudo acreditar su propiedad, ellas decidieron no dejarlo y le sugirieron acudir ante el agente del Ministerio Público (MP) para aclarar la situación.