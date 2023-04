De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 14

El canciller Marcelo Ebrard reiteró su llamado al dirigente de Morena, Mario Delgado, a que convoque a los aspirantes del partido a la candidatura presidencial o a sus representantes para acordar su participación en el proceso interno.

Pidió que no sea a través de medios de comunicación como se les informe cuándo saldrá la convocatoria y la fecha para que puedan inscribirse. “En vez de que nos enteremos por el periódico –que no tengo nada contra los periódicos– o la televisión o el radio, pues nos llamen, o a nuestros representantes, para acordar, no porque quiera yo que sea un secreto, sino porque hay que tomar en cuenta a todos los que participamos”, dijo en entrevista al concluir la presentación de una línea de WhatsApp para tramitar la cita con la finalidad de obtener o renovar el pasaporte.