En vísperas de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vote el proyecto que perfila anular la ampliación del mandato del presidente de Morena, Mario Delgado, y la secretaria general, Citlalli Hernández, el dirigente nacional de ese partido expuso que de avalarse en ese sentido convocarán a un nuevo proceso para renovar ambos cargos, y dejó en claro que no podría contender por no estar contemplada la relección en los estatutos partidarios.

Consultado ayer sobre dicho proyecto, Delgado recordó que la ruta establecida en Morena para la candidatura presidencial fue hacer una primera encuesta en agosto y una segunda en octubre o noviembre.

Adujo que la intención de algunos magistrados es provocar inestabilidad en el partido, pero garantizó: no nos van a hacer ningún daño, estamos listos para poder hacer un proceso de renovación. Tendríamos que convocar a un congreso nacional, pero tenemos una militancia que sabe lo que está pasando, que es muy evidente este ataque a nuestro movimiento y no nos van a dividir. No nos van a meter inestabilidad. Tenemos un partido ya institucionalizado, fuerte, capaz de hacer esta renovación sin ningún sobresalto, pero lo más importante: sin la afectación al proceso de renovación de candidato o candidata a la presidencia .

–¿Podrían participar nuevamente en este proceso?

–No, no hay relección, y a mí no me interesaría participar. Evidentemente, nosotros seguimos los principios de nuestro movimiento y es claro que no hay relección.

También, informó que está por reunirse con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, a la que, dijo, aún no conoce personalmente.