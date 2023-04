Criticó que los comisionados no puedan sesionar, pero sí cobren sus salarios y gasten el presupuesto, por lo que sugirió que el Congreso revise la situación y tome decisiones.

Se le preguntó sobre un audio de difusión reciente, en el cual al parecer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sugiere ante senadores de Morena que López Obrador busca paralizar al INAI. No, no , respondió el mandatario. Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción .

Equiparó la creación del INAI con la Fiscalía Anticorrupción. Recordó que en el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave. Esas instituciones para combatir la corrupción fueron, desde su origen, un disparate, una tomadura de pelo , dijo.

El instituto es un lastre: SG