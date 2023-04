Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Pentágono de espiar a su gobierno, especialmente a las secretarías de Marina y Defensa Nacional, y filtrar la información a medios estadunidenses. Ante esta intromisión injerencista , que utiliza como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país , anunció la decisión de clasificar la información de las fuerzas armadas para proteger la seguridad nacional.

Tenemos que cuidar también nuestra información por seguridad nacional; ya tomé esa decisión. Vamos a proteger datos de las secretarías de la Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono, y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA (Agencia para la Administración y Control de Drogas) , enfatizó en la mañanera de ayer.

La decisión se da días después que The Washington Post informó sobre presuntas tensiones entre la Marina y el Ejército, citando un informe militar de Estados Unidos que obtuvo por filtraciones en línea de registros castrenses.

El mandatario responsabilizó al Pentágono de esa filtración al rotativo estadunidense. Vamos a cuidar la información. Tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie; nunca lo hemos hecho .

Rechazó que esta determinación se dé por la información que recientemente trascendió de supuestos viajes excesivos del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y su familia; enfatizó que reservar datos de las fuerzas armadas no atenta contra el derecho a la transparencia.

La medida, subrayó, se toma porque “debemos protegernos, porque la DEA está filtrando (a los medios). Ahora resulta que el Pentágono le informa al Washington Post, hackean (…) es una acción del exterior; tenemos que defender la soberanía.

No tenemos problema de conciencia, porque no somos represores y no espiamos. Lo hacemos por seguridad, porque sentimos que buscan violar nuestra soberanía, en un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país, y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados.