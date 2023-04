C

on ágil prosa, platicadita, realista no exenta de lirismo e imaginación –suave lirismo, viva imaginación–, el Hijo de Tierra Caliente que el guerrerense Homero Alemán Valenzuela es, de modestia gozosa y fruitiva existencia, remira su vida, fragmentos de su vida y de las de otros, para hacernos vivirlos, para hacernos, viviéndolos, sentirnos nuevamente vivos. ¿Y a qué vinimos si no a vivir? De ahí en más, lo que sea. Y lo que sea incluye el erotismo, el humor, el amor, el llanto, la tragedia…, los diminutos absolutos que vivimos a diario y a diario nos motivan a no perder el hilo de la inmensidad.

Hay en cada rincón de México, me dijeron un día, un universo. Me lo dijeron desde la agradable sorpresa ante una lectura no demasiado distinta de la que comentamos. Y sin embargo rigurosamente distinta: era otro universo, no menos mexicano, pero otro.

Textos hay, se sabe, que una vez abordados no se pueden soltar. Algo así pasa con este Hijo de Tierra Caliente, título que apenitas nombrado me hace revivir –veloces, en segundos– escenas, diálogos, sentires del libro, que, lo arriba señalado aparte, deja su sedimento en nuestro imaginario, se integra a nuestro repertorio mental, se hace, siendo muy él, nosotros.