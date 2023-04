A

nte el desplome de la triada jázara Jake Sullivan/Antony Blinken/Vicky Nuland, a punto de sufrir con los neoconservadores straussianos (https://bit.ly/3NRPgzQ), una humillante derrota en Bakhmut (Ucrania) –después de Afganistán–, Biden recurre a lo que le queda de óptimos diplomáticos como el director de la CIA, William Burns, quien se desvive entre Ucrania y Arabia Saudita para detener el desvanecimiento geoestratégico unipolar de EU.

En su reciente presentación al relevante think tank Instituto Baker, ¡patrocinado por la petrolera angloholandesa Shell!, Burns explayó que el posicionamiento de EU como el gran niño (sic) del bloque geopolítico no está absolutamente garantizado, ya que EU atestigua un periodo de cambio que “sólo sucede dos veces en un siglo (https://bit.ly/3L8G1wOv

El muy influyente Burns –más sofisticado y capaz que su rupestre antecesor Mike Pompeo, quien se extravió con su cristianismo (sic) sionista – coincide con el teorema del mandarín Xi Jinping, quien al despedirse de su homólogo el zar Putin en Moscú, le susurró que “ahora existen cambios nunca vistos en 100 (¡megasic!) años (https://bit.ly/3mDxWqJ)”.

Burns, embajador de EU de 2005 a 2008 en Rusia –es decir, en la fase embrionaria de la parusía rusa, ya que el Putin de aquel entonces no es el triunfalista de ahora, 15 años después–, confesó que charló con el presidente ruso antes de la invasión a Ucrania y lo juzga como profundamente erróneo (sic) en las presunciones de su creencia de que Ucrania está débil y dividida y no es un país real . Putin is right!

A mi juicio, Putin entiende más la implosión de EU que la anhelada balcanización de Rusia que alucina el Partido Demócrata.