El sobreviviente pidió, por conducto de la organización civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no quede impune la agresión en la cual los oficiales de la GN dispararon en más de 86 ocasiones.

“Intenté correr brincando una cerca de púas, y cuando volteé a ver a mis amigos estaban todos tirados, luego busqué a mi señora (la adolescente embarazada) y sólo escuché que me gritaba ‘¡Wicho, me dieron, Wicho!’, y le pregunté: ‘¿Estás bien?’

“Cuando me dirigí hacia ella estaban los militares de la Guardia Nacional como a metro y medio; yo me iba acercando, iba sangrando y los militares me gritaban: ‘¡No te acerques, culero! ¡Te vamos a matar!’

“Les dije: ‘Oigan, pero no traigo nada. Ayúdenme, por favor, mi señora está embarazada’ y nomás se nos quedaban viendo. La abracé y luego se arrimaron a la troca y se fueron los de la Guardia Nacional”, relató.

Ramos expuso que una vez que se dieron cuenta los elementos de Guardia Nacional de que no había armas, drogas ni alguna situación ilegal, abandonaron a los jóvenes, no les prestaron auxilio .

Pidió al presidente Andrés Manual López Obrador; al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y a la CNDH que se realice una investigación exhaustiva e imparcial para que esta nueva agresión por parte de la Guardia Nacional no quede impune .

En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a las autoridades investigar las muertes de manera independiente, según los estándares más altos de la debida diligencia y lo estipulado en el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de decesos potencialmente ilícitos.