Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 32

San Cristóbal de las Casas, Chis., Fuerzas de los tres niveles de gobierno asumieron las labores de seguridad en la zona norte de San Cristóbal, donde el lunes murieron a balazos tres personas –entre ellas Gerónimo Ruiz López, dirigente de artesanos– y se prendió fuego a tres viviendas, en una jornada de violencia encabezada por pandilleros que se movilizan a bordo de motocicletas, a quienes se llama motonetos.

En este contexto, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para el estado de Chiapas. La representación diplomática pidió a los ciudadanos estadunidenses extremar precauciones si viajan dentro o alrededor de San Cristóbal y recordó que en sus alertas de viajes el Departamento de Estado del país vecino clasifica a Chiapas en nivel 2: mayor precaución debido a la delincuencia .

Ayer en la mañana, durante un recorrido por el norte de San Cristóbal, epicentro del problema, se observó a por lo menos 100 uniformados, entre efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, así como de las policías estatal y municipal, que a las 19 horas del lunes tomaron control de la zona.

A lo largo de más de un kilómetro sobre el Periférico Nororiente, entre las colonias Ojo de Agua y Peje de Oro, se instalaron retenes y los lugareños comenzaron a realizar sus actividades normales. La mayoría de escuelas, sobre todo las ubicadas en el norte de la ciudad, suspendieron labores.

Mientras, en la colonia Nueva Esperanza fue velado Gerónimo Ruiz, integrante de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que encabeza su primo Narciso Ruiz.