El Palacio de los Deportes se vio repleto de seguidores que cuando identificaron su canción favorita, no duraron en levantarse de su asiento y agitar el cabello. En un claro español, el vocalista y el bajista, fundadores de la banda, Brian Molko y Stefan Olsdal, agradecieron al público por asistir esa noche, además informaron que el concierto estaba siendo grabado, lo que no dijeron fue cuándo y por dónde se podrá ver.

Antes de que iniciara el concierto, en el escenario apareció una cara en las pantallas, recomendando no usar los celulares e interactuar con la banda, que es lo que más nos gusta hacer , señaló el programa. Claro que no todos siguieron la recomendación, algunos teléfonos celulares se vieron entre el público cuando inició la canción Forever Chemicals, le siguió Beautiful James, ambas del nuevo disco.

Mi nombre es Brian y el nombre de mi banda de rock es Placebo , dijo como si fuera su primer concierto y en un perfecto español Brian Molko, vocalista de esa banda inglesa el lunes en el Palacio de los Deportes, donde presentó su más reciente disco, Never Let Me Go.

El disco Never Let Me Go es el primer álbum de estudio de Placebo en más de ocho años, también el primero grabado como dúo, luego de la partida del baterista Steve Forrest en 2015.

Los temas de esa grabación continuaron como Scene of the Crime y luego Hugz. Para la canción Happy Birthday in the Sky, Brian Molko dijo: Estamos en familia, esta canción es para mi hermano . Después Stefan Olsdal advirtió enseguida que haríamos un breve viaje al pasado y de inmediato sonó Bionic, rola del disco debut homónimo de 1996.

Los asistentes fueron muy pacientes, ya que el recital se detuvo unos minutos por fallas técnicas con el piano.

Superados los problemas técnicos, la agrupación inglesa interpretó Too Many Friends, que levantó el grito del respetable público, para después tocar el cover Shout del grupo Tears For Fears.

En el cierre sonó la canción Running Up That Hill, rola original de la intérprete Kate Bush. Al final, los músicos pegaron sus instrumentos a los amplificadores, generando sonidos estridentes que recordaron a otras bandas alternativas como Sonic Youth.

Placebo demostró que no necesita tocar sus éxitos para mantener contentos a sus seguidores. Brian Molko y Stefan Olsdal hicieron una reverencia al público y se despidieron de la fanaticada mexicana con un gran abrazo fraternal entre ellos.