Varios actores más convertidos en directores también harán una parada en Tribeca después de debutar con sus películas anteriormente. Randall Park proyectará su entrada de Sundance Shortcomings, mientras que Steve Buscemi interpretará su The Listener, protagonizada por Tessa Thompson.

Los documentales que se dirigirán al festival incluyen Rather, de Frank Marshall, sobre el ex periodista de CBS; el perfil de Betsy Schechter de la cantante de soul Gloria Gaynor: I Will Survive; y el documento de Disney+ Stan Lee, que narra la historia del difunto gigante de los cómics.

Por tercer año consecutivo, el festival Tribeca, que durante años tuvo lugar en la primavera, presentará las conmemoraciones del 16 de junio. Este año, eso incluirá una celebración del hip hop, programada para su 50 aniversario, e incluirá el estreno de All Up in the Biz, un documental sobre Biz Markie.