El viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Llamas, también elogió la buena marcha de la economía mexicana y el enorme atractivo de su mercado interno y de sus más de 40 tratados de libre comercio con otros países del mundo.

En un entorno de alta inflación, donde las economías no se han recuperado del todo de la crisis del coronavirus y donde las relaciones económicas están marcadas por la incertidumbre, la verdad es que nos debemos fijar más que nunca en países aliados y amigos como México. Por eso me gustaría poner en valor las excelentes relaciones económicas que mantiene la Comunidad de Madrid con México... Las importaciones procedentes de México crecieron de forma sustancial el año pasado año, más de un 60 por ciento. Lo mismo sucede con las exportaciones. No cabe duda de que existe una fuertísima relación comercial entre México y Madrid. Hay un dicho muy famoso que dice que los países que comercian entre sí son países que no guerrean entre sí.

José Manuel Candela, director comercial territorial de Sabadell, explicó que la apuesta del banco en el país es firme y a largo plazo, al tener una área en la que se han especializado desde que realizaron su primera inversión en México.