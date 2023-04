Colonos explicaron que a pesar de que no se cumplieron medidas de integración urbana, como la relacionada con los accesos y salidas, la alcaldía Coyoacán otorgó la autorización de uso y ocupación en 2016 apenas concluida la primera de tres etapas.

Omisiones e incumplimientos de las empresas GP Inmobiliaria, Vita Bienes Raíces y Grupo Frisco suscitaron un conflicto entre vecinos de la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa y el complejo habitacional Ventanas Coyoacán, debido a la instalación de una puerta de entrada y salida para vehículos de los condóminos por calles secundarias no considerada en el proyecto original, que ocasiona cuellos de botella y ha provocado algunos hechos de tránsito.

Ignoran dictamen

En el apartado de medidas de integración urbana en materia de vialidad se señala que los accesos y salidas al estacionamiento se dispondrán hacia avenida El Bordo, y deberá considerar dentro de su predio una bahía de ascenso y descenso, así como un carril para incorporación y desincorporación .

Por no sacrificar espacio para edificar las torres, las desarrolladoras omitieron construir la bahía y el carril de incorporación, e incluso, señalaron los vecinos, la rampa de salida está mal diseñada, aunque condóminos aseguran que no se han habilitado porque las inmobiliarias no han concluido las obras.