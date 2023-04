Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 37

Habitantes del campamento ubicado en la calle Roma, casi esquina con Londres, colonia Juárez, denunciaron que desde hace días han sido intimidados por personas enviadas por la alcaldía Cuauhtémoc, quienes sin identificarse han pedido que se retiren del espacio, y les han ofrecido que fijen una cantidad de dinero a cambio de liberar la calle.

Mujeres que viven en los cuartos improvisados con paredes de triplay, los cuales están techados con lonas, dijeron –a cambio del anonimato– que ha venido a intimidarnos la gente de ella (la alcaldesa Sandra Cuevas); vinieron la semana pasada. También hay un dron volando arriba del campamento .

Señalaron que el jueves pasado, alrededor de las 22:30, llegaron varios hombres vestidos de civil, quienes no se quisieron identificar. Nos dijeron que pidiéramos la cantidad que quisiéramos, pero que ya nos quitáramos, que nos fuéramos del campamento .

En entrevista, las mujeres, ataviadas con trajes otomíes, recordaron que respondieron a los hombres: No, por qué, primero dinos de dónde vienen, cómo nos vienen a ofrecer una cantidad y no sabemos ni de dónde vienen, pero no quisieron decirnos y se fueron .