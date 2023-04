Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de abril de 2023, p. 35

El Congreso capitalino pidió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la Secretaría de la Contraloría General investigar la presunta comisión de delitos electorales y uso de recursos públicos para la contratación de espectaculares y pinta de bardas con propaganda política del alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien aspira a ser candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Asimismo, pidió a la Contraloría y al Instituto Electoral local indagar un presunto desvío de recursos y actos de promoción personalizada, respectivamente, por la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, cuyo nombre ha aparecido en bardas de las alcaldías Tlalpan y Azcapotzalco.

Dichos exhortos se aprobaron luego de que diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) se enfrascaran en un debate sobre la aparición de propaganda política en toda la capital, lo que derivó en gritos, reclamos y en un receso de casi una hora.

Además, la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, aceptó ser investigada por la Contraloría, debido a que su nombre también ha aparecido en varias bardas de Iztapalapa, alcaldía que aspira a gobernar en 2024.