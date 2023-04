Ángeles Cruz Martínez

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó ayer que ha dado seguimiento a las acciones del laboratorio farmacéutico Psicofarma para solventar las irregularidades técnicas identificadas el año pasado en sus fábricas y por las cuales decidió la suspensión de sus actividades.

La semana pasada, el titular del organismo, Alejandro Svarch, comentó que estaban a la espera de que representantes de la empresa se acercaran a la Cofepris. Ayer, el organismo indicó que continúa en el acompañamiento y seguimiento de las acciones correctivas a procesos, instalaciones y procedimientos que garanticen la correcta fabricación y distribución de los medicamentos en Psicofarma, sin establecer la fecha de conclusión.

En tanto, los pacientes enfrentan situaciones difíciles. Sin el medicamento no me puedo concentrar, no logro hacer las tareas, me estoy retrasando , comentó Susana respecto a los últimos meses en que no ha podido tomar metilfenidato para el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Dice que aunque siente que se apaga , con el fármaco puede cumplir con la escuela.

Por su parte, Delia encontró en las flores y la aromaterapia una salida provisional para el manejo de su ansiedad. Ayuda, pero mientras estoy en mi casa. Tengo que ir a la escuela, donde con frecuencia por la gente y las prisas aumenta el riesgo de que se presente una crisis .

Ambas jóvenes forman parte del grupo de afectados por el desabasto nacional de medicamentos para el control de trastornos mentales provocado por la suspensión de actividades de Psicofarma.