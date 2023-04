Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. 17

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que México tendrá un mejor sistema de salud pública que Dinamarca. El mandatario aseveró que su administración ya adquirió los medicamentos suficientes para cubrir la demanda del país en este y el próximo años, además de subrayar: Puedo probar que nos ahorramos 48 mil millones de pesos de lo que gastaban las administraciones anteriores en ese rubro.

Con el mismo presupuesto que ellos manejaban, podemos entregar de manera gratuita todos los medicamentos a los mexicanos, porque cortamos de tajo la corrupción , aseguró ayer en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Recordó que 10 empresas ligadas a políticos corruptos , que ni siquiera eran laboratorios, acaparaban la distribución de fármacos para el servicio público y recibían 100 mil millones de pesos, de los cuales la mitad se la llevaba una sola compañía, la favorita , y entre los personajes que ubicó en ese negocio destacó a mi paisano, Roberto Madrazo .

El Ejecutivo resaltó que su gobierno reajustó y puso orden, pues incluso por ley no se podían adquirir fármacos en el extranjero.