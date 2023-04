Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. 15

El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para tipificar como delito en el Código Penal Federal el abandono de personas adultas mayores, que en el país se enfrentan a una situación de vulnerabilidad al estar expuestas a maltrato y abuso, físico y sicológico, así como a carencia económica y de servicios de salud.

En la propuesta que se envió a comisiones, se plantea que se ha vuelto común el riesgo de abandono para los adultos mayores, que los lleva a situación de calle o a ser olvidados en espacios de cuidados alternos, generalmente después de haber vivido situaciones de violencia y despojo por parte de sus familiares o cuidadores .

Tal entorno se agrava porque quienes padecen algún tipo de maltrato muchas veces no lo denuncian, no sólo porque no quieren aceptar su situación, sino tienen temor a represalias que puedan sufrir, o bien porque el maltrato se ejerce por el único familiar con el que cuentan, e incluso creen que su situación es temporal, señala la propuesta del diputado Alan Castellanos Ramírez.