Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. 7

Al comenzar a analizar la constitucionalidad de la integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo dos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han manifestado a favor de aprobar esta medida.

Durante el debate, el ex presidente del máximo tribunal Arturo Zaldívar aludió a Genaro García Luna, secretario de Seguridad con Felipe Calderón, como ejemplo de que el mando civil no garantiza por sí solo que el gobierno no sea infiltrado por el crimen organizado.

Aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas, como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas, incluso al nivel del mando más alto , señaló Zaldívar.

Base en el artículo 21

El ministro ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, expuso su proyecto, que se fundamenta en la definición de la GN que se halla en el artículo 21 de la Constitución, como una corporación civil que estaría bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Explicó que, incluso durante el debate en el Poder Legislativo, se planteó incorporar a los elementos de la GN al fuero militar, algo que fue expresamente rechazado por la mayoría de diputados.