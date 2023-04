E

n aritmética elemental la suma de 12 ceros es igual a cero. Claudio X. González piensa que esta regla no aplica en política y organizó, por conducto de su agrupación Unidos, una pasarela de una docena de aspirantes presidenciales de todos los partidos políticos. Es un combo multicolor: incluye lo mismo al ex presidente de Coparmex Gustavo de Hoyos, mexicalense que no podría ganar la presidencia municipal de la capital de Baja California, pero cree que puede con la grande . También está el ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, hasta hace poco huésped de las páginas de los periódicos por supuestos delitos que cometió durante su administración y, de pronto, al menos en los medios, al parecer ya fue exonerado. El banquero Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, también con problemas derivados del gobierno que terminó recientemente. (Banquero no en el sentido financiero, es que fue con un banquito a hacer guardia para que le dieran audiencia diferentes autoridades). También forman parte del combo Enrique de la Madrid, Lilly Téllez, el Ángel de la Dependencia Internacional, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu. Repiten Santiago Creel, que ya figuró como aspirante cuando fue secretario de Gobernación de Vicente Fox, y el ex jefe de Gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera, aunque un puñado de sus ex colaboradores están detenidos o andan huyendo por diversas cuestiones durante su gestión. Es inexplicable que están haciendo ahí, pero le dieron un lugar a Ildefonso Guajardo y Demetrio Sodi de la Tijera. La caballada de X. González está flaquísima; sin embargo, podría ser aprovechable para seleccionar candidatos al Senado y la Cámara de Diputados.

El problema de Morena

Cualquiera de los tres candidatos de Morena –Adán Augusto, Claudia, Marcelo– puede ganar a los opositores sobradamente. El problema de Morena no está ahí, sino en que uno, o dos, no se sometan al fallo de las encuestas y tomen la vía libre. Sus seguidores están creando grupos y comités en toda la República y no será fácil apaciguarlos. El presidente López Obrador cree en las encuestas. En el caso de Coahuila, donde hay inconformes, señala que quienes levantaron el sondeo de Morena son personas incorruptibles. Ampliando su comentario al tema de las corcholatas, dijo: “No, no pasa nada. En el caso de que alguien se inconformara y dijera ‘me voy’, no pasa nada, porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin causa, no hay elementos, no hay pruebas si no nada más es porque ‘yo quería y yo soy muy importante y como no me tomaron en cuenta pues me voy, además me están tirando un lazo los del bloque conservador’. Yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino, que tengan cuidado porque, ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador? Ahí hay anarquía política, no tienen ni programa ni dirigen”. Es una visión optimista, veremos qué ocurre después de la encuesta.