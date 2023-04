Un testimonio por Francisco Garduño

onocí brevemente a Francisco Garduño hace muchos años en los inicios de La Jornada y muy bien después cuando colaboré con él siendo titular de la entonces Setravi. Cuando fue nombrado comisionado del INM lo llamé para mitad felicitarlo y mitad darle el pésame, pues su nuevo cargo era uno de los más difíciles y conflictivos de la administración pública. Me quedé corto. Con un organismo casi inoperante y maleado, ha tenido que enfrentar el mayor flujo masivo de migrantes de nuestra historia, casi todos en tránsito hacia Estados Unidos; por un lado y por el otro murallas físicas, jurídicas y policiales de detención y expulsión sin precedente de ese país a México. Una misión imposible que, sin embargo, ha llevado a cabo en forma más que decorosa.

Hoy, la tragedia perfecta de la estación migratoria de Ciudad Juárez convoca a las hienas en busca de sangre, y Francisco Garduño está en la mira. Afrenta a la justicia sería hacerlo culpable de la tragedia; en toda cadena de mando hay límites de responsabilidad. Injusto sería, además, pues se trata de un funcionario público ejemplar, probo, entregado a sus funciones, con gran capacidad de trabajo y con absoluto compromiso social.

Quizá no necesita testimoniales, pero me siento obligado a no callar en tan oscuro trance.

David Márquez Ayala

Apuntes sobre la inteligencia artificial

Hablar de inteligencia artificial (IA) en los términos actuales es como señalar que una enciclopedia también lo es. Estrictamente hablando, ambas afirmaciones son ciertas… hasta cierto punto. Son expresiones concretas de inteligencia, tal y como interpretamos a ésta en lo que nos atañe (el planeta Tierra). Las dos creaciones, y muchas otras, son entes inteligentes en tanto signos o señales específicas cuyo origen es la mente humana. Bajo ese razonamiento, podemos afirmar que una computadora, un teléfono celular, un aparato de televisión o de radio, la clave Morse, el motor de combustión interna, el telescopio Webb y hasta las señales de humo son IA.

De ahí que el término sustituto, propicio y siempre utilizado es el de ingenio (según la Real Academia Española: máquina o artificio mecánico). Para más precisión, la misma RAE apunta que aguzar el ingenio es aplicar atentamente la inteligencia para salir de una dificultad . Concluyentemente, la IA, representada en una aplicación cibernética, como otros ingenios, lo es en razón de que expresa la presencia irrefutable de una inteligencia (la humana, excluyentemente). Con propiedad, podemos decir entonces que la búsqueda u obsesión por la IA es una quimera que, a lo largo de la historia, se ha intentado implantar culturalmente. Hasta hoy, sin sustento científico o técnico medianamente aceptables.

Sergio Torres Ochoa

Un duendecito de las erratas nada errado