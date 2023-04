Ap

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023

Miami. Una investigación externa determinó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, mostró mal juicio al sostener una relación romántica con una empleada más joven, pero que no la favoreció en cuestiones salariales ni con decisiones personales, según una copia de la revisión a la que The Associated Press tuvo acceso.

Las conclusiones sobre el comportamiento de Almagro aparecen en un reporte de 121 páginas que se entregó ayer a los estados miembros de la OEA. Y aunque el documento no lo absolvió de todos los señalamientos, el aludido afirma que pone fin a un tema que ha dividido a los gobiernos regionales.

En todo momento actué con la máxima transparencia, poniendo primero los intereses de la organización y respetando las normas , declaró Almagro en una respuesta de 10 páginas que se incluyó con el reporte. Una persona compartió una copia del documento con la agencia Ap bajo la condición de mantener el anonimato.

La investigación comenzó luego de que Ap reveló en octubre pasado que Almagro, de 59 años, sostuvo una relación con una colaboradora mexicana 20 años más joven que él, cuestión que si bien fue prácticamente pública, era considerada por algunos integrantes del organismo como el regreso a una época de machismo en un lugar de trabajo.