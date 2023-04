Jesús Estrada

Martes 18 de abril de 2023, p. 30

Chihuahua, Chih., La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua formuló cargos en contra de Abril Susana del Pilar R. L., ex pareja sentimental de Antonio Pinedo Cornejo, coordinador de Comunicación Social en el gobierno del panista Javier Corral Jurado (2016-2021), por su presunta participación en una red de funcionarios estatales que habrían desfalcado más de 9 millones de pesos. La imputada, junto con Pinedo Cornejo y familiares de éste, simuló la creación de empresas para vender servicios a la administración de Javier Corral, por las cuales recibió 9 millones 370 mil 176 pesos entre 2017 y 2018, acusó el Ministerio Público. El año pasado se vinculó a proceso penal a la ex directora administrativa de Comunicación Social de Corral Jurado, Paulina del Rocío L., hermana de Abril Susana del Pilar, acusada en la causa penal 2460/22 por uso ilegal de facultades y atribuciones en relación con el mismo desfalco. Antonio Pinedo no ha comparecido ante el juez, pues cuenta con un amparo.