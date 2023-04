De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. 9

La primera vez que Madonna se presentó en México fue en 1993 con su gira Girls show tour. Ofreció tres conciertos en el entonces Nuevo Foro de Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora Foro Sol.

Aquella visita fue polémica ya que la cantante pop acababa de lanzar su álbum Erótica e impulsaba la libertad sexual. Algunos diputados y grupos conservadores intentaron prohibir sus presentaciones, pero a la cantante –y también actriz y directora de cine– no le importó y fingió masturbarse sobre el escenario mientras interpretaba su éxito Like a Virgin. Se trataba de la naciente Reina del pop, que este lunes, subió un divertido video en el que cena y juega eróticamente con algunos amigos cercanos, como la comediante Amy Schumer, el actor Black Jack y el rapero Lil Wayne, pero que está dedicado a presentar su gira mundial The Celebration Tour, que llegará a la Ciudad de México el 25 de enero de 2024.