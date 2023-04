Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. a11

El técnico de Cruz Azul, Ricardo Ferretti, saltó a la palestra para intentar defender a su equipo tras la derrota del sábado contra el América. En la práctica de ayer en La Noria, el Tuca observó que sus jugadores llegaron cabizbajos y entristecidos por no haber conseguido un resultado tan importante. Son seres humanos y les duele, pero no les permití quedarse en ese estado. No son avestruces , advirtió. Cuando ganaron ciertos partidos tampoco los vi festejando en el Ángel de la Independencia .

Aunque La Máquina dejó escapar la posibilidad de calificar directo a la liguilla, su objetivo ahora es el repechaje. Para ello, recalca Ferretti, es indispensable actuar con prudencia y responsabilidad en los próximos encuentros ante Guadalajara y Santos, con los que cierra la fase regular de la Liga Mx y se define su posición en la tabla.