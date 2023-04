Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Martes 18 de abril de 2023, p. a10

Antes de descubrir su gusto por el basquetbol, la lucha libre fue el primer gran amor de Omar Quintero, quien hoy se encuentra en lo más alto de la disciplina de la pelota naranja. Como entrenador consiguió que México clasificara para participar por segunda ocasión en una Copa del Mundo, hazaña que sólo se había conseguido una vez en 50 años.

Ese logro histórico tal vez no se habría obtenido si Omar hubiera preferido ser un enmascarado del pancracio. Aquel niño que soñaba con aventarse desde la tercera cuerda y rendir a sus oponentes con un par de llaves que emocionaran al graderío hoy pertenece a la élite del deporte ráfaga.

El profesor Quintero recuerda con pasión su infancia, cuando su tiempo lo consumía la lucha libre. Su papá era promotor de este deporte en Nogales, Sonora, tierra en la que nació Omar.

Todo mundo pensaba que iba a ser luchador , reconoció el coach en entrevista con La Jornada.

Cuenta que gran parte de su infancia la pasó en las arenas y arriba de los rings, y así se enamoró de la lucha libre. Al hogar de la familia Quintero acudían a comer los mejores gladiadores. Esas vivencias le reafirmaban que su futuro debía estar en un cuadrilátero.

“Desde que tenía cuatro o cinco años, a mi casa iban el Huracán Ramírez, Mil Máscaras y El Hijo del Santo”, detalló el entrenador y admirador de personalidades como El Perro Aguayo y La Parka.

Omar practicó hasta los 10 años la lucha libre.

“Después, cuando comencé a jugar basquet y me empezó a ir bien como jugador, los luchadores me decían: ‘qué pasó Omarcito, no que ibas a ser luchador’”, detalló.